32-летний Тони Кроос намекает на уход на пенсию

Выступая в своем подкасте, Тони Кроос сказал: «Последний ли это отрезок моей карьеры? Может быть, я не могу этого отрицать».

В этом сезоне Кроос не показал своего обычного высокого уровня по сравнению с предыдущими кампаниями.

Это беспокоит, потому что Тони всего 32 года, он на четыре года моложе Луки Модрича.

Что касается результативности, то в этом сезоне немец участвовал всего в пяти голах (2 гола, 3 передачи) по сравнению с 15 за последние два сезона.

Несмотря на это, Кроос — высококлассный полузащитник, его опыта, харизмы и менталитета победителя будет недоставать, когда он повесит бутсы на гвоздь.