Марсело - 34!

Легендарный бразильский латераль, совсем недавно ставший рекордсменом «Мадрида» по количеству выигранных титулов, отмечает 34-й день рождения.

Марсело дебютировал за Королевский клуб 7 января 2007 года и с тех пор провел в «сливочной» футболке 545 матчей, являясь вторым после Карима Бензема по числу матчей за «Мадрид» среди легионеров.

За свою долгую карьеру в столице Испании Марсело победил в 4 Лигах Чемпионов, 4 Клубных Чемпионатах Мира, 3 Суперкубках Европы, 6 чемпионатах Испании, 2 Кубках Короля и 5 Суперкубках Испании.

Но, кроме матчей и титулов, Марсело подарил мадридистам бесчисленное количество моментов, от восхищения которыми всегда захватывало дыхание – будь то гол в финале Лиги Чемпионов с «Атлетико», вынос мяча с ленточки или рывок во втором овертайме со своей половины поля и голевой пас в плей-офф с «Баварией», обработка мяча, будто он приклеен к бутсе после высочайшей свечи или невероятный элемент из Joga Bonita.

С днём рождения, Легенда! Спасибо за твою улыбку и позитив!

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