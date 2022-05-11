План Анчелотти перед финалом Лиги Чемпионов

Карло Анчелотти составил план, чтобы привести команду к финалу Лиги Чемпионов в идеальной форме. Досрочная победа в Ла Лиге позволит итальянскому тренеру управлять своей командой: разделить игровое время между всеми футболистами, сделать так, чтобы его ключевые игроки вышли на поле в Париже свежими, но не растерявшими соревновательный ритм. Анчелотти придерживается этой политики в последних двух матчах Ла Лиги против «Эспаньола» и «Атлетико», о своем намерении он говорил на «Ванда Метрополитано» после матча.

«В четверг будут играть те, кто сегодня играл меньше, против «Кадиса» то же самое. Против «Бетиса» я выставлю примерно тот состав, который будет в финале Лиги Чемпионов», – заявил итальянский специалист.

Карло Анчелотти начал применять эту политику перед матчем с «Эспаньолом»: когда до победы в Ла Лиге оставалось одно очко, а до матча с «Сити» 4 дня. Тренер включил в состав только троих своих «основных» игроков: Куртуа, Каземиро и Модрича. Бразильцу пришлось сыграть в центре обороны, так как Алаба был травмирован, а Милитао и Начо – дисквалифицированы. Стартовый состав триумфального матча на «Бернабеу» выглядел следующим образом: Куртуа, Лукас Васкес, Каземиро, Вальехо, Марсело, Модрич, Камавинга, Себальос, Асенсио, Мариано и Родриго.

Против «Сити» играл «основной» состав, единственным новшеством стала вынужденная замена Алабы на Начо. Со стартового свистка вышли: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Модрич, Каземиро, Кроос, Бензема и Винисиус. Споры о том, кто является стартовым «11» номером команды прекратил сам Анчелотти, заявив во время пресс-конференции на «Метрополитано», что Вальверде можно назвать неприкосновенным на сегодняшний день.

«Мадриду» остается 3 матча в Ла Лиге до окончания сезона. В этот четверг «сливочные» примут «Леванте» на «Бернабеу». В этом матче, если Анчелотти продолжит придерживаться своей идеи, на поле могут появиться: Лунин, Карвахаль, Милитао, Начо или Вальехо, Менди, Вальверде, Каземиро или Камавинга, Модрич, Асенсио или Родриго, Бензема и Винисиус.

После встречи с «Леванте», в воскресенье «Мадрид» отправится в гости к «Кадису» и завершит сезон в Ла Лиге на «Бернабеу» матчем с «Бетисом» – именно он станет генеральной репетицией перед финалом с «Ливерпулем». Этот матч пройдет 22 мая, «Бетис» не борется за место в Лиге Европы, потому что попадание в турнир подопечным Пеллегрини гарантировала победа в Кубке Короля.

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