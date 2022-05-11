«Мне сложно ответить»: Анчелотти растерялся, когда его спросили о лучшей позиции Бензема

«Мне трудно назвать Карима Бензема только центральным нападающим», — ответил Карло Анчелотти, когда его спросили о лучшей позиции Бензема во время его пресс-конференции.

«Он не только лучший бомбардир, но и отдает голевые передачи своим товарищам по команде и участвует в построении игры».

«Он полноценный игрок, и для нас он очень важен», — добавил Карло.

Бензема был ключевым игроком «Мадрида», забив 43 гола, но еще более примечательно то, что он сделал 14 результативных передач. Только у Винисиуса больше (19).

Карим может комфортно играть где угодно в атаке, как он это делал, когда Криштиану Роналду был в «Мадриде».

Но эй, мы все знаем лучшую позицию Бензема, не так ли?