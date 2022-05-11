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Хамес Родригес сжег мосты, пожелав «Ливерпулю» победы в финале ЛЧ

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В своем прогнозе на финал Лиги чемпионов Хамес Родригес сказал: «Я хочу, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом».

«У меня много друзей в «Мадриде», и это сложный соперник для такого типа матчей, но я хочу, чтобы Лучо (Луис Диас) победил».

Своим выбором Родригес, возможно, нажил себе несколько врагов. Колумбиец был игроком «Мадрида» не менее четырех лет, прежде чем уйти в «Эвертон» в 2020 году.

Его больной карьере также в значительной степени способствовала опека Карло Анчелотти. Теперь он поддерживает игрока «Ливерпуля», а не «Реал Мадрид» перед большим финалом.

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