«Вильярреал Б» – «РМ Кастилья» 4-1. Поражение в Кастельоне

В минувшие выходные «Кастилья» потерпела поражение в гостях у одного из лидеров сезона «Вильярреала Б» в матче 35-го тура Primera RFEF.

Голы: Дотор 11 (0-1), Пачеко 21 (1-1), Форес 39 (2-1), Леаль 53 (3-1), Форес 69 (4-1)

«Реал Мадрид Кастилья»: Фуидиас, Сантос (Тео, 71’), Хила, Рафа Марин, Пабло Рамон (Моранте, 83’), Бланко, Марио Мартин (Марвин, 54’), Аррибас, Дотор (Гудьонсен, 83’), Петер (Хауме, 71’), Латаса.

Игра началась в быстром темпе, и вскоре хозяева сделали предупредительный выстрел, когда Иньигес пробил головой, а в ответной атаке «Кастилья» открыла счет. На 11-й минуте удар Латаса отскочил от перекладины, и Дотор оказался наготове, чтобы переправить отскочивший мяч в сетку.

Полузащитник снова был в центре внимания, когда отдал пас Аррибасу, но последний не сумел попасть в ворота. В тот момент, когда команда Рауля контролировала ситуацию, «Вильярреал Б» вернулся в игру. Казалось, что Фуидиас разрядил обстановку и выбил мяч из своей штрафной, но тот прилетел к Пачеко, который был точен и сделал счет 1:1 на 21-й минуте.

До перерыва «Вильярреал Б» снова поразил ворота благодаря голу Фореса, а после возобновления игры еще больше увеличил свое преимущество, когда удар Леаля пришелся в дальний угол, не оставив Фуидиасу шансов. Форес снова забил на 69-й минуте, увеличив преимущество хозяев до трех мячей.

Теперь «Кастилья», которая с 49 очками идет на 12ом месте, начинает готовиться к следующему матчу в лиге с «УЕ Коста Брава», который состоится 15 мая на стадионе «Ди Стефано».

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