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Сколько еще Карим Бензема сможет играть на высоком уровне в «Мадриде»: делаем предположение

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Ожидается, что Карим Бензема продолжит выступать на максимальном уровне за «Реал Мадрид» еще два сезона, сообщает Marca.

Бензема был стабильным игроком «Реала» в течение последних 7 сезонов.

Француз взрослеет, как прекрасное вино, и этот сезон стал для него самым результативным. Он уже забил 43 гола в таком же количестве игр за «сливочных» и отдал 14 результативных передач.

Текущий контракт 34-летнего футболиста истекает в 2023 году.

Как вы думаете, сколько еще Бензема сможет выступать за «Реал Мадрид»?

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