Команда провела тренировку перед мадридским дерби

После ответного полуфинала Лиги Чемпионов Карло Анчелотти предоставил игрокам два выходных дня. В субботу в Вальдебебас «сливочные» провели единственную тренировку перед дерби с «Атлетико» в рамках 35-го тура Ла Лиги, которое состоится на «Ванда Метрополитано», в воскресенье, в 22:00 по московскому времени.

Эден Азар и Дэвид Алаба занимались на газоне отдельно от группы, Марсело, Лука Йович, Дани Себальос, Гарет Бэйл и Иско занимались в помещении. У Марсело повреждение камбаловидной мышцы, у Себальоса травма паха, из-за которой он пропустит около двух недель.

Тренировка началась с разминки, после чего игроки выполнили упражнения «рондо». Во второй части сессии отрабатывались физические и тактические упражнения и сыгран матч на поле уменьшенных размеров. Завершилась тренировка ударами по воротам.

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