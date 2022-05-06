Тибо Куртуа объяснил, почему «Мадрид» будет иметь преимущество перед «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в Париже в финале Лиги чемпионов, запланированном на 28 мая.

Вратарь «Мадрида» Тибо Куртуа объяснил, почему, по его мнению, его команда будет иметь преимущество перед «красными» в этот день: «Ливерпуль в этом сезоне играет действительно потрясающе, так что это будет очень тяжелый матч».

«Единственное, что хорошо для нас, это то, что мы больше ни за что не боремся, мы можем хорошо отдохнуть перед этим матчем, тогда как они играют в Премьер-лиге, поэтому им будет немного сложнее».

«Мадрид» уже завоевал титул чемпиона Ла Лиги и может позволить своим игрокам отдохнуть перед финалом.

«Ливерпуль», напротив, не может терять очки в лиге, поскольку они преследуют «Манчестер Сити», а также проведут финал Кубка Англии 14 мая против «Челси».