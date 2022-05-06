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Моуринью обратился к Анчелотти перед финалом Лиги чемпионов

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«Если вы позволите мне передать сообщение тренеру, который является моим другом, великим Карлетто (Карло Анчелотти), давайте вместе пойдем и выиграем финал!», - заявил Жозе Моуринью со ссылкой на Football Italia.

Моуринью и Анчелотти никогда не работали вместе, но неоднократно играли друг против друга в Италии и Англии.

Моуриньо сыграет в своем собственном европейском финале — финале Лиги конференций. Его «Рома» сыграет с «Фейеноордом» 25 мая.

Моуринью тренировал «Реал Мадрид» с 2010 по 2013 год. Очевидно, что он по-прежнему любит клуб, как любит своего друга Анчелотти.

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