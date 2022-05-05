Карло Анчелотти: «Я не престаю благодарить своих игроков»

О ремонтаде

«Величие этого клуба заключается в этом. Это клуб, который не позволяет тебе опускать руки, когда кажется, что все уже закончено. Он дает тебе силы продолжать, верить… Мы провели матч против очень сильного, равного и конкурентоспособного соперника… Когда казалось, что все кончено, мы нашли последние силы, чтобы сравнять счет. Если ты спасаешь матч на последних минутах, ты получаешь психологическое преимущество. Ты входишь в другую динамику».

О том, чего не хватило

«Мы хорошо провели первый тайм. Нам немного не хватало точности, когда мы делали передачи между линиями. Мы злоупотребляли длинными передачами».

Об успехе

«Мы прошли через очень сложную 1/8 финала, затем через очень сложную 1/4… Мы сыграли против трех команд, способных выиграть Лигу Чемпионов. Это успех».

О мотивирующем видео

«Это было видео о восьми ремонтадах этого сезона, которые мы совершили в этом сезоне, и оно завершалось словами: «Не хватает еще одной». Мы справились с этой задачей. По крайней мере, мы начнем финал при счете 0-0, это неплохо».

О сигаре

«Это была не сигара, это было просто для фотографии с моими друзьями. Игроки – мои друзья».

О выходе в финал

«Объяснить произошедшее не так просто. Когда все думали, что все закончено, оказалось достаточно одной маленькой детали, гола Родриго, а дальше дело было за малым. Мы выложились по полной. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно иметь немного удачи. Матч был очень конкурентным, однако наша команда не опустила руки, при счете 0-1 стало гораздо сложнее, однако у нас было все необходимое для победы: самопожертвование, удача, энергия и замены. Игроки выложились по максимуму, матч был очень интенсивным, мы высоко прессинговали, «Сити» играл не так, как обычно. Мы оказывали на них большое давление, и это принесло свои плоды».

О феномене «Мадрида»

«Произошло нечто странное: мы играли против очень сильной команды, нацеленной выиграть Лигу Чемпионов. Я не знаю, как это объяснить. В этом большая заслуга игроков и болельщиков, которые гнали и гнали нас вперед, внутри и за пределами стадиона. Так было и в предыдущие дни. Вес этих игроков, когда они надевают эту футболку, гордость Королевского клуба, всех нас – все сыграло свою роль».

О «Ливерпуле»

«Я очень счастлив сыграть еще в одном финале против великой команды. Я уже играл с «Ливерпулем» и в качестве игрока, и в качестве тренера. Я прожил в Ливерпуле два года, для меня это подобно дерби, я все еще эвертонец».

Об игроках

«Они никогда не сдаются, это нечто особенное. Однако говоря о чем-то необъяснимом, ты немного уходишь в сторону от благодарности игрокам за то, что они сделали. Я не престаю их благодарить. Это правда, что атмосфера сыграла свою роль, однако необходимо иметь это качество, которое продемонстрировал Родриго, выйдя и забив два гола; Себальос и Асенсио жертвовали собой; Вальехо вышел на пять минут и выиграл все дуэли… Никто не думал, что мы сыграем в финале. Но вот мы здесь, в финале».

О Камавинге, Винисиусе и Родриго

«Да, кажется, что будущее гарантировано. Однако у нас также есть Кроос, Модрич и Каземиро, которые проделали великолепную работу в течение 70 минут. Фантастическая работа, мы знали, что им может быть немного сложнее ближе к исходу матча. Будущее «Мадрида» обеспечено, эти трое продолжат играть, а за ними приходят молодые игроки, обладающие большим качеством».

О тактике в дополнительное время

«В дополнительное время самым важным аспектом была психология. Когда ты способен сравнять счет на последнее минуте, это говорит о том, что соперник сдал, а мы, после второго гола Родриго, все добавляли и добавляли. У нас было психологическое преимущество, и нам оставалось только хорошо контролировать игру и хорошо защищаться».

О Юргене Клоппе

«Я хорошо знаю Клоппа, это прекрасный тренер, я испытываю глубочайшее уважение к нему, к его тренерскому штабу и к его команде. Это будет фантастический финал, в котором сыграют две разные команды. Это будет очень равный финал для футбола».

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