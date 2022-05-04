Карло Анчелотти: «У нас есть отличный шанс сыграть в финале Лиги Чемпионов»

Главный тренер «Мадрида» провел пресс-конференцию перед ответным полуфинальным матчем с «Манчестер Сити», рассказал о том, сыграет ли в игре Дэвид Алаба и прокомментировал то, какую роль во встрече сыграет «Сантьяго Бернабеу».

О готовности команды

«Команда в порядке, мотивирована и сосредоточена. Перед нами важная цель и отличный шанс сыграть в финале Лиги Чемпионов. Атмосфера хорошая. Мы знаем, что нас ждет сложный матч, но мы верим в свои силы, потому что еще ничего не решено. Мы сейчас в небольшом минусе, но хотим это исправить».

О сердце и мастерстве

«Это будет противостояние двух разных команд высокого уровня, но отличающихся друг от друга и в индивидуальном, и в коллективном плане. Если команда выходит в полуфинал или финал Лиги Чемпионов, то дело не только в том, что футболисты играют с сердцем. Конечно, сердце важно, как и характер тоже, потому что с ними лучше получается продемонстрировать мастерство. Но все-таки индивидуальное мастерство и коллективное также должны присутствовать. Для того, чтобы выйти в финал нужно и то, и другое. Если есть только что-то одно, то добиться успеха в таком сложном турнире не получится. Мы не сможем обыграть «Сити», только лишь благодаря игре от сердца и поддержке «Бернабеу».

Об обороне

«Если мы поставим блок в обороне, то не пропустим в 99 ударов, если будем в зоне штрафной, то по нашим воротам будут бить 99 раз. Но иногда нужно рисковать. В этих матчах мы много забивали. Мы забили 3 гола «ПСЖ», 5 голов «Челси» и 3 гола «МанСити». Иногда нужно немного рискнуть, и у нас достаточно мастерства, чтобы сделать это».

О возвращении Каземиро

«Каземиро поможет нам. Он усилит команду в обороне, но нам нужно улучшить всю игру в целом. Мы должны двигаться единым блоком, играть более компактно. Мы работали над обороной и, думаю, что увидим улучшение».

О вере в ремонтаду

«Я не думаю, что история клуба влияет. Это будет новый матч, у каждого матча своя история. У соперника есть преимущество, мы должны лучше выполнить свою задачу. Это сложно, но у нас есть невероятный шанс сыграть еще один финал после того, как мы выиграли Ла Лигу. Атмосфера хорошая, и у нас есть шанс».

О Винисиусе

«В этом сезоне Винисиус не изменил свою позицию, он и раньше играл на фланге, но он улучшил реализацию. Сейчас он хладнокровнее и спокойнее. Он берет паузу на принятие решения. Вини повзрослел за это время, сейчас у него больше уверенности. Он один из наиболее часто используемых футболистов, эта уверенность в себе позволила ему стать более зрелым в момент принятия решений».

О Дэвиде Алабе

«Нет никаких сомнений, Алаба не сыграет, он не готов играть завтра, а матч будет долгий. И не так важно, как он начнется, важно то, как он закончится».

«Наша игра в обороне не изменится. Алаба – важен для команды, как и Начо. Он опытный игрок, и все сделает хорошо».

О Луке Модриче

«Модрич не изменился, я бы сказал, что скорее изменился Карим, в плане лидерства и роли в команде. Но иногда меняется не футболист, а его восприятие другими. Модрич не изменился, но возможно его товарищи по команде воспринимают его иначе. Они воспринимают его, как исключительного профессионала, фантастического игрока высочайшего уровня в техническом, физическом и тактическом плане».

О стратегии

«Это должен быть цельный матч. Нижний блок должен действовать лучше, чем во время первой игры, прессинг должен быть лучше, чтобы мы избежали передач между линиями. Но мы не будем планировать матч от обороны, это точно, но иногда она будет играть важную роль».

О голах

«Бензема отлично справился со своей задачей. Вини стал намного лучше в этом плане, Асенсио много забивал, также забивали Модрич и Кроос…В атаке у нас все хорошо, а в обороне были сложности против закрытых команд, потому что у нас нет высокого нападающего, но мы работали над подвижностью с мячом и без».

О Филе Фодене

«Это фантастический игрок, очень молодой, у него будет блестящая карьера, потому что он очень быстрый, очень умный и очень опасный нападающий. Один из лучших в Англии на сегодняшний день».

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