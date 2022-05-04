«Я должен быть честен»: Салах объяснил, почему хочет встретиться с «Мадридом» в финале Лиги чемпионов

«Я должен быть честен, я хотел бы сыграть в финале с «Мадридом», «Сити» — крутая команда, но если бы вы спросили меня лично, я бы выбрал «Мадрид»… мы проиграли им в финале Лиги Чемпионов, и теперь я хочу сыграть против них и должным образом выиграть»,— сказал Мохамед Салах в интервью BT Sport.

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Вильярреал» со счетом 5:2 по сумме двух матчей.

Последний раз «Ливерпуль» встречался с «Мадридом» в финале Лиги чемпионов в 2018 году, когда Салах получил травму после столкновения с Серхио Рамосом. Египтянин не мог скрыть слез, понимая, что не сможет помочь своей команде в том финале.