Каземиро может покинуть «Реал Мадрид», названы две потенциальные замены

«Реал Мадрид» готов выслушать предложения по Каземиро, сообщает UOL Esporte.

Орельен Чуамени из «Монако» и Бруно Гимарайнш из «Ньюкасл Юнайтед» могут заменить бразильца в «Мадриде».

Об интересе «сливочных» к Чуамени известно уже несколько месяцев. Клуб может подать заявку на 22-летнего футболиста в ближайшие месяцы.

Каземиро 30 лет, и он не кажется незаменимым. В этом сезоне Карло Анчелотти иногда использовал на его позиции Эдуардо Камавинга и Тони Крооса.

Ориентировочная стоимость бразильца составляет 50 миллионов евро, так что «сливочные» могут получить за полузащитника неплохие деньги.