Родриго лучший. Оценки «Мадрида» за матч с «Эспаньолом»

«Реал Мадрид» - чемпион Испании. «Сливочные» в 35 раз побеждают в домашнем чемпионате, на этот раз досрочно и на «Беранбеу».

Мадридисты порадовали болельщиков яркой победой, Родриго стал автором дубля, также отличились Марко Асенсио и Карим Бензема в концовке матча.

Карло Анчелотти принимает поздравления в связи со своим личным достижением – победой в топ-5 лиг Европы, команда празднует и готовится в статусе действующего чемпиона Испании сразиться с «МанСити».

Вот оценки «Мадрида» за матч с «Эспаньолом» от портала: