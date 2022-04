Болельщики на «Бернабеу» поддержали Криштиану Роналду после гибели сына

Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» почтили память умершего сына Криштиану Роналду, на 7й минуте матча с «Эспаньолом» стадион закричал ‘¡siuuuu! в знак поддержки.

После трагического события многие клубы выразили соболезнования Криштиану и его семье, «Мадрид» не мог остаться в стороне после той богатой истории, которая связывает клуб и Криштиану.

Real Madrid fans chanting Cristiano Ronaldo’s name at the 7th minute in their match against Espanyol ❤️ (via @BolavipMex) pic.twitter.com/fv53togGlN