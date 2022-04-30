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Болельщики на «Бернабеу» поддержали Криштиану Роналду после гибели сына

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Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» почтили память умершего сына Криштиану Роналду,  на 7й минуте матча с «Эспаньолом» стадион закричал ‘¡siuuuu! в знак поддержки.

После трагического события многие клубы выразили соболезнования Криштиану и его семье, «Мадрид» не мог остаться в стороне после той богатой истории, которая связывает клуб и Криштиану.

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