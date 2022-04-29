Ротировать или не ротировать: важное решение Анчелотти перед матчем с «Эспаньолом»

«Реал Мадрид» в шаге от своей 35-ой победы в Ла Лиге, субботний матч с «Эспаньолом» может стать триумфальным для команды Карло Анчелотти. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу», а домашний стадион был одним из ключей к успеху команды, мечтающей повторить золотой дубль сезона 2016/17. Для того, чтобы выиграть Ла Лигу Карло Анчелотти достаточно ничьей, а вот для того, чтобы оказаться в финале Лиги Чемпионов в Париже, нужно будет отыграться после поражения 3-4 в матче с «МанСити». Две цели, которые, хотя и не без труда, кажутся осуществимыми.

Проблема в том, что есть только пять дней между двумя матчами, а ресурсы ограничены. После битвы на «Этихад», в очередной раз стала очевидна зависимость «Мадрида» от ключевых футболистов, поэтому очень важно, будет ли ротировать состав Карло Анчелотти в матче с «Эспаньолом» или нет.

Превыше всех остальных выделяется фигура Карима Бензема, автора дубля в Англии и главной силы в атаке «сливочных». На счету француза 41 гол в 41 матче в сезоне 2021/22. Если Бензема чихнет, Мадрид подхватит пневмонию, так что было бы разумно увидеть его на скамейке запасных в игре против «Эспаньола». Нужно учитывать, что Карим получил удар в матче с «Сити», ничего серьезного, но его здоровье на этом этапе сезона – вопрос жизни и смерти для «Мадрида».

Лука Модрич значим для команды, как и Карим Бензема. Луке скоро 37 лет, но он играет без перерыва на протяжении почти всего сезона. Хорват принял участие в 39 матчах, он является одним из самых наиболее задействуемых игроков команды. Только на финальном отрезке сезона Карло Анчелотти стал дозировать игровое время футболиста. Уверенная игра Феде Вальверде, Эдуардо Камавинги и Дани Себальоса позволяет Анчелотти предоставлять Модричу отдых. Так Лука получил передышку во время матчей с «Хетафе» и «Осасуной». Неудивительно, если он снова останется на скамейке в матче с «Эспаньолом», чтобы быть свежим перед ответной встречей в полуфинале Лиги Чемпионов.

Ротации могут повлиять также и на линию обороны. Ход матча на «Этихад» показал, что и Алаба, и Менди не в лучшей форме. Оба они только восстановились после мышечных травм. Кажется логичным, если оба отдохнут или получат минимум игрового времени в субботу. И Алаба, и Милитао – ключевые фигуры в обороне «Мадрида», но в прошедшем матче с «МанСити» были видны их недостатки.

Вальехо и Марсело могут получить свой шанс, как и Лукас Васкес, чтобы Карвахаль смог передохнуть. А Куртуа может уступить место Лунину, чтобы избежать любого риска перед ответной встречей в полуфинале Лиги Чемпионов.

Так или иначе, на матч с «Эспаньолом» выйдет конкурентоспособная команда. На кону Ла Лига, и будет лучше выиграть досрочно, чтобы поднять боевой дух и команды, и болельщиков перед встречей с «Сити».

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