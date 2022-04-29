«Реал Мадрид» договорился с Лукой Модричем о продлении контракта

«Реал Мадрид» достиг устной договоренности с Лукой Модричем о продлении его контракта, сообщает Diario AS.

Клуб планирует предложить Модричу контракт до 2023 года. Однако будет возможность в одностороннем порядке продлить его еще на один год (до 2024 года).

Таким образом, если все пойдет по плану, Модрич может остаться в Мадриде до своего 38-летия!

Хорватский волшебник доказал, что заслуживает нового контракта. В этом сезоне он принял участие в 39 играх, забив три гола и отдав девять результативных передач.