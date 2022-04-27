Статистика матча «МанСити» - «Реал Мадрид»

Матч между «МанСити» и «Мадридом» в полуфинале Лиги Чемпионов оставил после себя много статистических данных, которые показывают эффективность обеих команд. По статистике УЕФА, «Сити» нанес 5 ударов в створ ворот, забив 4 гола. У «Мадрида» также 5 ударов, но 3 гола.

Если говорить о количестве ударов по воротам в целом, то «Сити» превосходит «сливочных»: 16 против 11. Также заметна существенная разница в атакующих действиях. Англичане сделали 77 попыток атаковать ворота, а у «Мадрида» только 28. Владение мячом также в пользу «Сити»: 59% против 41%.

«МанСити» пробежал намного больше «Мадрида»: у англичан 122,8 км, у испанцев 114,6. Команда Анчелотти также уступила сопернику по отбору мяча: 29 против 35. Зато подопечные Гвардиолы больше фолили, хотя арбитр давал играть и матч получился достаточно чистым, зафиксировано только 16 фолов: 11 у «Сити» и 5 у «Мадрида».

Статистика матча «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид»

Владение

«МанСити» 59% – Реал Мадрид 41%

Удары по воротам

«МанСити» 16 – «Реал Мадрид» 11

Удары в створ

«МанСити» 5 – «Реал Мадрид» 5

Атака

«МанСити» 77 – «Реал Мадрид» 28

Преодолено километров

«МанСити» 122,8 – «Реал Мадрид» 114,6

Отборы мяча

«МанСити» 35 – «Реал Мадрид» 29

Фолы

«МанСити» 11 – «Реал Мадрид» 5

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