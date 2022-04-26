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Иштван Ковач рассудит первый матч против «Сити»

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УЕФА назначил румына Иштвана Ковача главным арбитром первого полуфинального матча Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». 37-летний специалист впервые будет работать на матче с участием Королевского клуба.

Ковачу, международному арбитру ФИФА с 2010 года, будут помогать соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, а четвертым судьей будет португалец Артур Диаш. Немцы Марко Фриц и Бастиан Данкер будут видеоассистентами рефери.

Ковач также судил матч «Сити» в предыдущем раунде Лиги Чемпионов этого сезона, завершившийся победой над «Атлетико» со счетом 1:0, и их же игру на групповом этапе против «Брюгге», которую чемпионы Англии выиграли со счетом 5:1.

Он также обслуживал европейские матчи с участием других команд Ла Лиги. В этом сезоне Ковач работал на пяти матчах Лиги Чемпионов, в том числе и поражение «Севильи» от «Лилля» на групповом этапе со счетом 1:2 в ноябре, и на ничейном поединке «Барселоны» с «Наполи» в плей-офф Лиги Европы в феврале.

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