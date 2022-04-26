«Манчестер Сити» – «Реал Мадрид». Хосеп Гвардиола: «Люди говорят, что «Мадриду» просто везет… но ничего подобного»

Главный тренер «МанСити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящую встречу с «Мадридом» во время предматчевой пресс-конференции.

О разнице между сегодняшним «Мадридом» и «Мадридом» Зидана

«В 2020 году противостояние было очень равным, все решили детали. Из того, что я видел, могу сказать, что у «Мадрида» есть игроки, полностью укомплектованные… уфф. И что мне больше всего нравится, даже в сложных ситуациях, при счете 0-3, есть игроки, которые поднимают руку и говорят: я тут. Мяч при таком счете их не обжигает, как других. Модрич, Кроос или Карвахаль, Алаба и Бензема просят мяч».

О своем балансе против «Мадрида»

«Против «Мадрида» я и выигрывал, и проигрывал. Это естественно, учитывая такое количество наших противостояний. При таланте «Мадрида» их можно победить только еще большим талантом».

О ремонтадах «Мадрида»

«Их высокий уровень – это не случайность и не удача. Они большие профессионалы во всем. Есть люди, которые говорят, что им просто везет… но ничего подобного».

О том, что больше всего нравится в «Мадриде» Анчелотти

«Многое. Мне всегда нравился «Мадрид», с тех пор, как я начал играть против них. Они во многом хороши».

О возможности выбить «Мадрид» во второй раз

«Конечно, стоило бы это сделать. Быть в полуфинале дважды подряд – отличный результат для «Сити». Многие команды не доходили до этого этапа, может и мы однажды не дойдём. Так что я говорю своим игрокам, чтобы наслаждались моментом».

О Винисиусе

«Завтра 11 футболистов играют против 11 футболистов. Мы играем против команды, которая не раз была в полуфиналах, выходила в финалы и выигрывала их. Нам не хватает такого опыта. Мы можем все спланировать, но в итоге, это только 11 против 11: все решит мастерство, сила духа игроков. Ни я, ни Карло не сможем выиграть этот матч. Только футболисты.

Раньше я говорил о Бензема, но Винисиус, ему всего 21, он очень молод, его много критиковали, а этот сезон он провел фантастически. Он игрок сборной. Иногда мы слишком торопимся с критикой. Ему всего 21, он в топ-клубе, его статистика говорит за себя. Мы все учимся и растем».

О давлении исторического веса «Мадрида»

«Если бы мы играли против истории «Мадрида», у нас не было бы шансов. Они лучшие в этом. Но мы хотим бороться с ними, это невероятная проверка. Мы хотим попробовать. Нам придётся нелегко, нужно быть едиными и когда мы получим мяч, нужно атаковать. То же самое, если бы мы играли против «Баварии» или «Барселоны» – клубов, многократных чемпионов. За последние 10 лет мы поднялись на топ-уровень и это хорошо».

О Кариме Бензема

«Первые два матча против «Спортинга» и первый против «Атлетико» мы провели хорошо, не пропустили, но в ответном против «Атлетико» соперник играл лучше, создавал больше моментов. Очевидно, что Бензема много забивает, не только против «Челси», но и вообще в своей карьере – он фантастический игрок».

О травмах

«Есть сомнения. Уолкер не тренировался последние 10 дней, Стоунс не тренировался с матча в Брайтоне. Завтра я приму решение, сначала нужно поговорить с игроками».

О болельщиках

«Я уверен, что болельщики поддержат нас. Мы стараемся играть наилучшим образом, чтобы они были ближе к нам. Это будет противостояние двух очень хороших команд, надеюсь, им понравится».

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