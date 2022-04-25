«Бетис» претендует на Иско

«Бетис» делает ставку на Иско, а сам полузащитник положительно смотрит на возможность отправиться на «Бенито Вильямарин» в следующем сезоне в статусе свободного агента ввиду окончания контракта с «Мадридом». Вместе с тем, «Бетису» необходимо попасть в Лигу Чемпионов или провести несколько миллионных продаж, чтобы обеспечить себе ликвидность, которая позволит клубу осуществить эту сделку. Хоть речь и не идет о трансфере, подписание Иско предполагает существенные затраты, поскольку зарплата игрока превышает 12 млн евро брутто за сезон.

Иско мог покинуть «Реал Мадрид» еще в прошлое зимнее трансферное окно: тогда он получил предложение из Катара в размере 15 млн евро нетто в год. Также к нему проявляла интерес итальянская «Фиорентина». Однако Иско предпочитает оставаться в Ла Лиге, в которой у него есть два больших сторонника – Мануэль Пеллегрини и Хоакин Санчес. С обоими он работал в «Малаге» в сезонах 2011/12 и 2012/13, почти дойдя до полуфинала Лиги Чемпионов в последнем, и в следующем сезоне он может снова воссоединиться со своими товарищами. Испанский вингер, которому в июле исполнится 41 год, только что продлил свой контракт до июня 2023 года.

Все эти последние месяцы «Бетис» также рассматривал возможность вернуть Дани Себальоса, но за его трансфер придется платить. Кроме того, Карло Анчелотти доверяет полузащитнику, у которого еще год действующего контракта с «Мадридом». И вот теперь появилась возможность подписать Иско, и, кажется, Пеллегрини серьезно настроен возродить карьеру 30-летнего игрока в большом футболе.

В этом сезоне Иско получает мало игровой практики: 12 матчей в Ла Лиге, 3 из которых в стартовом составе, и 3 в Кубке Короля (ни одного в «старте»). Он не выходил на поле в Лиге Чемпионов. Он забил один гол в Ла Лиге и еще один, в ворота «Эльче», в Кубке Короля: тот гол помог «Мадриду» избежать вылета в 1/8 финала.

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