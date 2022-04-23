Проблемы «Мадрида» в обороне перед матчем с «Эспаньолом»

Два почти последовательных действия с отрицательным результатом для интересов «Мадрида»: с разницей в две минуты Начо и Милитао получили предупреждения от Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, а это означает, что оба пропустят матч с «Эспаньолом» в субботу 30 апреля. Если бы «Мадрид» должен был играть в эту субботу, то у команды просто не было бы подходящих замен: Алаба должен пройти медицинское обследование, чтобы понять, что именно за дискомфорт беспокоит его в правой отводящей мышце, Вальехо все еще на самоизоляции, хотя в этом сезоне он все равно сыграл только 7 минут… Менди продолжает тренироваться отдельно от команды, а Каземиро, который мог бы действовать в центре обороны также страдает от физического дискомфорта.

Хорошо, что еще есть неделя на восстановление: так Каземиро и Менди, который уже играл в центре при Зидане (против «Хетафе» и «Эйбара», оба матча закончились победой «Мадрида» 2-0), могли бы действовать, как пара центральных. Также нужно дождаться результата тестирования Дэвида Алабы, который был заменен в перерыве матча с «Осасуной».

Единственные здоровые игроки на данном этапе оба играют на правом фланге – Дани Карвахаль и Лукас Васкес. Любопытно, что первый действовал и на левом фланге в матче с «Севильей» и «Осасуной», показав отличный результат. Учитывая состояние обороны, не исключено, что Анчелотти задействует Алабу (в зависимости от его самочувствия), Менди и Каземиро, чтобы сформировать пару центральных защитников в матче с «Эспаньолом». Лукас Васкес сыграет на правом, а Карвахаль на левом фланге. Вальверде и Камавинга могут получить место в стартовом составе, вместе с Модричем и Кроосом – матч с «Эспаньолом» будет одним из ключевых в завоевании титула чемпиона Испании.

Источник