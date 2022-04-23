«Мадрид» - крепкий орешек»: полузащитник «МанСити» Илкай Гюндоган говорит о предстоящей игре в полуфинале ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дал интервью немецкому спортивному каналу Sport 1, в котором говорил о своем сопернике по полуфиналу Лиги чемпионов - мадридском «Реале».

«Это бомбическая команда. Это команда, которая смогла выбить «ПСЖ» и «Челси», значит это крепкий орешек. Мы осознаем это. У «Мадрида» мощный состав: Карим Бензема, Лука Модрич, Тони Кроос…Все они неизменно выступали на невероятно высоком уровне в течение многих лет. Есть Винисиус, который также очень хорош, особенно в этом сезоне. Я думаю, мы можем ожидать гораздо более атакующую игру, чем против «Атлетико».

«Сейчас для меня Бензема наравне с Левандовски является лучшим нападающим в мире. Он отлично действует обеими ногами и головой. Думаю, в прошлом его часто недооценивали, сейчас он доказывает критикам, что они ошибались. На протяжении долгого времени Карим был в тени Криштиану Роналду, особенно в прессе, но сейчас он получает заслуженное внимание. Его достижения говорят сами за себя. У Бензема есть все, чтобы получить Золотой Мяч».