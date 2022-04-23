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У Давида Алабы травма: стали известны результаты МРТ

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Давид Алаба сегодня сделал МРТ и результаты неутешительные: у центрального защитника «Мадрида» подтвердилась контрактура отводящей мышцы правой ноги, он получил травму во время первого тайма матча с «Осасуной» и теперь его участие в первом поединке полуфинала с «МанСити» во вторник под сомнением.

Алаба покинул поле, почувствовав сильную боль, он был заменен во время перерыва. Результаты обследования неутешительные для Карло Анчелотти, у которого и так под сомнением два важных игрока перед предстоящим матчем.

У Каземиро возникли проблемы с подколенным сухожилием во время тренировки в понедельник, у Ферлана Менди также мышечные проблемы.

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