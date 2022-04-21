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Победитель чемпионата мира 2002 года Луизао: «Винициус — осел»

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«Винисиус - осел. Он не знает, как отобрать мяч у вратаря, он не умеет забивать голы.

Он должен тренироваться, бить головой. Чтобы совершенствоваться, нужно учиться. Он должен тренироваться, чтобы бить левой ногой», — сказал победитель чемпионата мира 2002 года Луизао.

Что ж, бывший игрок сборной Бразилии имеет полное право критиковать своего соотечественника, но разве это справедливо? Да, Винисиус в последнее время потерял форму, но он остается действительно опасной угрозой для соперника.

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