Победитель чемпионата мира 2002 года Луизао: «Винициус — осел»

«Винисиус - осел. Он не знает, как отобрать мяч у вратаря, он не умеет забивать голы.

Он должен тренироваться, бить головой. Чтобы совершенствоваться, нужно учиться. Он должен тренироваться, чтобы бить левой ногой», — сказал победитель чемпионата мира 2002 года Луизао.