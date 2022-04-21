Родриго провел 100й матч за «Мадрид»

Матч с «Осасуной» стал 100 для Родриго в «Мадриде». Нападающий, спровоцировавший оба пенальти, добрался до этой знаковой цифры во время своего третьего сезона в клубе. Матчи Родриго за «Мадрид» распределились следующим образом: Ла Лига (69), Лига Чемпионов (24), Кубок Короля (4) и Суперкубок Испании (3).

За 100 матчей Родриго забил 13 голов, 8 из них пришлись на Лигу Чемпионов, 4 на Ла Лигу и 1 на Кубок Испании. В целом у бразильца 66 побед с командой и три титула: чемпионство в Ла Лиге и два Суперкубка Испании.