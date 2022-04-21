Асенсио лучший. Оценки «Мадрида» за матч с «Осасуной»

В рамках 33 тура Ла Лиги «Реал Мадрид» уверенно обыграл «Осасуну» в гостях.

Дэвид Алаба отличился уже на 12й минуте, хозяева сразу же сравняли счет, но в концовке первого тайма свою команду вперед вывел Марко Асенсио.

Во втором тайме преимущество «Мадрида» могло стать крупнее, но Карим Бензема дважды не смог реализовать пенальти. Зато в добавленное время смог отличиться Лукас Васкес. Итого 1-3, «Реал Мадрид» укрепляет лидерские позиции в Ла Лиге и становится еще ближе к заветному трофею.

Вот оценки команды Карло Анчелотти за матч с «Осасуной» от портала: