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Следующим летом «Реалу» нужен центральный защитник — 3 отличных варианта на выбор

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По сообщениям Marca, «Реал Мадрид» заинтересован в подписании центрального защитника, чтобы улучшить свою защиту в предстоящем сезоне.

Вот 3 центральных защитника, которых «Реал» может подписать этим летом:

 

Антонио Рюдигер. В этом сезоне немецкий защитник был удивительно хорош для «Челси».

Хорошая новость заключается в том, что он является свободным агентом и может присоединиться к «Реалу» по окончании кампании.

Жюль Кунде. Игрок «Севильи» пользуется большим спросом в Европе из-за его хороших выступлений.

Также важно отметить, что француз играл в Ла Лиге, то есть имел опыт игры в лиге.

 

 

Эмерик Лапорт. Человек из Манчестера хочет играть в Испании. Это открывает двери для «Реала», чтобы сделать все возможное и заполучить его.

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