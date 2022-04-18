Следующим летом «Реалу» нужен центральный защитник — 3 отличных варианта на выбор

По сообщениям Marca, «Реал Мадрид» заинтересован в подписании центрального защитника, чтобы улучшить свою защиту в предстоящем сезоне.
Вот 3 центральных защитника, которых «Реал» может подписать этим летом:
Антонио Рюдигер. В этом сезоне немецкий защитник был удивительно хорош для «Челси».
Хорошая новость заключается в том, что он является свободным агентом и может присоединиться к «Реалу» по окончании кампании.
Жюль Кунде. Игрок «Севильи» пользуется большим спросом в Европе из-за его хороших выступлений.
Также важно отметить, что француз играл в Ла Лиге, то есть имел опыт игры в лиге.
Эмерик Лапорт. Человек из Манчестера хочет играть в Испании. Это открывает двери для «Реала», чтобы сделать все возможное и заполучить его.
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