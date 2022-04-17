«Его карьера феноменальна»: Гвардиола хвалит Бензема

«Карим Бензема уникален не благодаря тому, что он делает сейчас, но и тому, что он сделал за последние 10 с лишним лет», — сказал Пеп Гвардиола.

«Его карьера — это то, что мне нравится больше всего, она феноменальна. Карим Бензема обеспечивает не только голы, он фантастичен среди всех игроков».

Француз был великолепен в этом сезоне, буквально неся «Реал Мадрид» на спине. В этом сезоне он забил 38 голов и отдал 13 результативных передач в 38 матчах.

Бензема впечатлял с тех пор, как присоединился к «Мадриду», но его часто затмевали товарищи по команде. Тем не менее, в последние пару лет все больше и больше людей начали ценить талант Карима.