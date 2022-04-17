Секрет успеха «Мадрида» в матче с «Челси»

Многие факторы повлияли на реакцию «Мадрида» в матче с «Челси», позволившую «сливочным» отыграться со счета 0-3, забить два гола и выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. Голевая передача Модрича на Родриго, выход Камавинги, отобравшего мяч у соперника, в результате чего был забит второй гол, стойкость команды перед поражением, поддержка «Бернабеу»… Все это подтолкнуло команду вперед, хотя она казалась «мертвой» после гола Вернера. При такой огромной нагрузке и почти агонии в дополнительное время невозможно не отметить физическую форму «Мадрида».

Именно в дополнительное время «Реал Мадрид» поднял планку на новый уровень, чтобы противостоять сопернику, который превосходил их в физическом аспекте в течение 90 минут основного времени. Об этом свидетельствует статистика: «Челси» доминировал по всем параметрам, больше пробежал, но «Мадрид» перевернул ситуацию в дополнительное время, опираясь на результат физической работы, проделанной под руководством Антонио Пинтуса и Карло Анчелотти, с целью достичь пика формы на финальном отрезке сезона, когда будет решаться судьба трофеев.

В дополнительное время «Реал Мадрид» пробежал больше, чем «Челси», показатели команды Анчелотти выше и по средней скорости (21 против 14 км/ч) и по максимальной (24 против 21 км/ч). Особенно видна разница в классе, в спринтах, которые обычно являются решающими факторами в элитном футболе.

«Челси» доминировал с первой минуты до половины второго тайма. А потом «Реал Мадрид» постепенно начал наращивать мощь и «перетягивать одеяло на себя», пока не был забит гол Родриго, отправивший матч в дополнительное время. Обе команды были равны физически по окончании основного времени, но в дополнительное время «Мадрид» сумел взять инициативу в свои руки, благодаря физической форме Карим Бензема смог забить второй гол на 96-й минуте. С того момента и вплоть до 123 минуты «сливочные» превосходили «Челси» в физическом плане, хотя англичане упорно прессинговали в поисках гола, который отправил бы противостояние в серию пенальти. «Мадрид» выстоял и пожинает плоды физической подготовки, давшей результат в нужный момент – в момент борьбы за титулы в Ла Лиге и Лиге Чемпионов.

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