Иско возвращается, без левых защитников: «Реал» назвал состав на матч с «Севильей»

«Реал Мадрид» объявил состав из 20 человек на матч Ла Лиги против «Севильи» в воскресенье.
Вот полный состав.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Алтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Начо, Эдер Милитао, Рафа Марин.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Эдуардо Камавинга, Иско.
Нападающие: Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Родриго, Винисиус, Мариано, Карим Бензема.
Каземиро дисквалифицирован. Марсело, Менди, Мариано и Азар травмированы. Себальос и Вальехо заразились Covid-19.
Иско возвращается в команду после пропуска нескольких игр из-за болей в спине.
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