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Иско возвращается, без левых защитников: «Реал» назвал состав на матч с «Севильей»

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«Реал Мадрид» объявил состав из 20 человек на матч Ла Лиги против «Севильи» в воскресенье.

Вот полный состав.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Алтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Давид Алаба, Начо, Эдер Милитао, Рафа Марин.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Эдуардо Камавинга, Иско.

 

Нападающие: Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Родриго, Винисиус, Мариано, Карим Бензема.

Каземиро дисквалифицирован. Марсело, Менди, Мариано и Азар травмированы. Себальос и Вальехо заразились Covid-19.

 

 

Иско возвращается в команду после пропуска нескольких игр из-за болей в спине.

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