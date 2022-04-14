История противостояния «Мадрида» с «Манчестер Сити»

Реванш все ближе, «Мадрид» уже отомстил «Челси», хотя и не без доли страдания, а теперь грядет очередь «Манчестер Сити». Гвардиола сумел пройти «Атлетико» не без неуверенности, его команда станет предпоследним препятствием для «Мадрида» Анчелотти в борьбе за четырнадцатый трофей Лиги Чемпионов. Зинедину Зидану в 2020 году «Сити» не покорился, команда Гвардиолы дважды обыграла 13-кратных чемпионов Европы.

Первый матч нынешнего розыгрыша турнира состоится 26 апреля на «Этихад», ответный – 4 мая на «Бернабеу». «Реал Мадрид» предпочел бы сыграть 27 апреля и 3 мая, потому что дерби с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» пройдет в конце недели после ответного матча, и, скорее всего, в субботу.

Последняя встреча клубов состоялась два сезона назад в 1/8 финала турнира. Первый матч в феврале, а ответный только в августе из-за карантина. В первом матче «Мадрид» вывел вперед гол Иско, который неожиданно занял место Тони Крооса в «основе». Но встреча на «Бернабеу» завершилась победой гостей после голов Габриэля Жезуса и Кевина Де Брюйне в концовке матча. Рахим Стерлинг, вышедший на поле только на 72-й минуте и признанный лучшим игроком встречи, спровоцировал пенальти, который реализовал Де Брюйне, обеспечив своей команде победу в первой игре.

В ответной игре (1-2) у «Мадрида» оставались шансы, но у Рафаэля Варана был неудачный день, поэтому в итоге дальше прошел «Сити». После серьезных ошибок в обороне «сливочных», Стерлинг и Жезус вывели свою команду в четвертьфинал, несмотря на единственный гол Карима Бензема.

Воспоминания о более ранних пересечениях команд куда приятнее. «Сити» и «Мадрид» также сошлись в полуфинале во время первого этапа Зидана, английским клубом руководил Пеллегрини, который добавил остроты противостоянию из-за своего скоротечного пребывания у руля «Мадрида». Первый матч без Криштиану в составе окончился ничьей 0-0. Хотя у «сливочных» были шансы выйти вперед, но удар Хесе пришелся в перекладину, а удар Пепе парировал Харт. Но во втором матче Гарет Бэйл обеспечил «Мадриду» место в финале, а точнее игрок «Сити» Фернандо, на которого УЕФА записало автогол. В итоге турнир закончился одиннадцатым кубком Лиги Чемпионов и началом «эры Зидана».

Впервые «МанСити» и «Мадрид» встретились в сезоне 2012/13, это произошло на групповом этапе Лиги Чемпионов. «Сити» еще предстояло зарекомендовать себя в качестве лидера, а «Реал Мадрид» Жозе Моуринью был не в лучшей форме, так как только что потерпел поражение от «Севильи», но в итоге все-таки смог выиграть первый матч на «Бернабеу» (3-2). Второй тайм выдался особенно напряженным: Джеко вывел гостей вперед, Марсело сравнял счет, Коларов увеличил преимущество своей команды, но в самой концовке матча Бензема и Криштиану совершили чудо и подарили «Мадриду» победу.

Ответная встреча закончилась ничьей (1-1), гол забил Бензема, а Агуэро реализовал пенальти. Карим остается лучшим бомбардиром «Мадрида» в противостоянии с «Сити»: у него три гола.

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