Лука Модрич – такой взрослый, но такой юный

Лука Модрич, в очередной раз. Когда хорват на поле, нет ничего невозможного. Его выступление на «Бернабеу» прошлой ночью войдет в историю. И все это благодаря тому, что у «Мадрида» есть игрок, которому ближе к 40, чем к 30, но который остается невероятным футболистом.

Когда «Мадрид» был близок к вылету, когда «Челси» «почувствовал запах крови» и нанес рану, казавшуюся смертельной, когда «Бернабеу» задрожал, появился Лука Модрич.

Хорват не впервые выручает «Мадрид» или национальную сборную. В самый сложный момент Лука вытягивает свою команду и превращает в реальность то, что казалось невозможным. Ведь когда Лука на поле, нет ничего не возможного – он это доказал.

На 80-й минуте Модрич сделал невероятный пас, которым воспользовался Родриго, чтобы забить гол, отправивший игру в дополнительное время. И команда, которая падала, вновь поднялась благодаря энергии хорвата.

Помимо того, что Модрич создавал в атаке, он дважды помог своей команде в обороне, благодаря чему игроки «Челси» не смогли взять верх над Куртуа. Как могло быть иначе, «Бернабеу» в очередной раз восхищался футболистом, который заслуживает статуи на стадионе.

«Это невероятная ночь, невероятный матч на «Бернабеу», очень сладкое поражение, нам было тяжело, но мы боролись до конца. Я невероятно горд слышать, как болельщики скандируют мое имя, я благодарю их за поддержку. С первого дня в клубе, я стараюсь отплатить им на поле, помогая команде и выигрывая матчи. Мы привыкли терпеть, мы терпели много раз: в матчах с «Баварией», «Юве» и «Аяксом», с «Шальке» и «Челси». Самое главное, что мы прошли в полуфинал», – сказал Лука Модрич по окончании встречи.

Начо очень хорошо объяснил, что значит Модрич для «Мадрида»:

«Несмотря на свой возраст, Лука Модрич прибавляет с каждым днем. Он является примером для игроков и для болельщиков. Кажется, что ему много лет, но он словно самый молодой в команде. Надеюсь, он еще долго будет с нами».

Дело в том, что Лука Модрич – легенда «Мадрида».

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