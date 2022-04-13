Говорит Мадрид
Блог

Советник Федуна Камоцци оценил шансы Бензема получить «Золотой мяч»

Спартак Спартак
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карим Бензема Карим Бензема
Клубы
Футбол Футбол

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о шансах нападающего «Реала» Карима Бензема получить «Золотой мяч» по итогам года.

«Я видел очень сильный «Челси», но «Реал», как всегда, смог спастись за счёт класса таких игроков, как Модрич и Бензема. Карим ещё не выигрывал «Золотой мяч», потому что сначала он добывал его для Криштиану Роналду, играя преимущественно на португальца. Однако в этом году, если мадридский «Реал» выиграет Лигу чемпионов, Бензема может выиграть и «Золотой мяч», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» (1:3) Бензема оформил хет-трик. В ответной встрече французский форвард забил решающий гол в дополнительное время. По итогам двух встреч «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.Источник

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные