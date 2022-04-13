«Направьте свою ненависть куда-нибудь еще!»: Иско прерывает молчание из-за обвинений в сливе составов «Мадрида»

Было много вопросов о том, почему «Реал Мадрид» раскрыл свои стартовые составы за два часа до матчей, как они это сделали перед игрой с «Челси» во вторник.

Сообщается, что Карло Анчелотти считает, что в его гримерке есть «крот», который сливает составы на известную радиостанцию.

Фанат мадридского «Реала» в Твиттере обвинил Иско в том, что он «крот», ведь в этом сезоне он сыграл всего 14 матчей.

Испанец отреагировал на это, написав в Твиттере: «Иско нет, меня не вызвали и я не присутствовал на техническом разговоре (перед матчем). Направьте свою ненависть в другое место!».

Сообщается, что Иско недоволен «Мадридом» из-за того, что ему не хватает игрового времени, и, скорее всего, покинет клуб летом, когда истечет срок его контракта.