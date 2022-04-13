Родриго лучший. Оценки «Мадрида» за матч с «Челси»

В ярчайшем ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов между «Мадридом» и «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» хозяева поля все-таки сумели одержать верх. «Челси» совершил невероятный камбэк, сначала сравняв счет после голов Мэйсона Маунта и Антонио Рюдигера, а потом Тимо Вернер на 75 минуте вывел свою команду вперед.

«Реал Мадрид» спас Лука Модрич, сделавший великолепный пас на Родриго, и сам бразилец, его реализовавший. Игра перешла в дополнительное время, где уже Карим Бензема на 96й минуте встречи поразил ворота Менди.

«Реал Мадрид» выходит в полуфинал Лиги Чемпионов.

Вот оценки команды Карло Анчелотти от портала: