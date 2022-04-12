Карлос Дотор – универсальный полузащитник «Кастильи» Рауля

Карлос Дотор стал настоящим лидером на поле «Альфредо Ди Стефано». «Восьмерка» и капитан команды провел безупречный 2022 год, в котором он сыграл решающую роль в «Кастилье», мечтающей о выходе в Сегунду.

Полузащитник из Мадрида является выпускником Ла Фабрики. «Реал Мадрид» обратил на него внимание во время пребывания в «Райо Махадаонда» (до 2015 года). В прошлом сезоне он был бесспорной звездой команды Рауля, а этот сезон стал прорывом в Примере RFEF.

Настоящий «бокс-ту-бокс», который окрыляет полузащиту «Кастильи». Вместе с Аррибасом, Антонио Бланко и Иваном Моранте, Дотор образует одну из сильнейших групп в турнире. Футболист из Мадрида играет основополагающую роль в развитии атак, отдавая разрезающие передачи в штрафную соперника, затрудняя работу своих опекунов. Дотор также показал себя как отличный бомбардир. Фактически, он уже превзошел свой прошлогодний рекорд, когда забил четыре гола.

Забив в ворота «Андорры», Дотор теперь имеет пять голов в 30 проведенных матчах и является третьим лучшим бомбардиром «Кастильи» после Серхио Аррибаса (13) и Латасы (9). Дотор – основной игрок Рауля, который показывает себя с лучшей стороны, помогая резервной команде «Мадрида» бороться за выход в Сегунду.

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