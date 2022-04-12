🎥«Реал Мадрид» призывает болельщиков помочь команде выйти в полуфинал

«Мадриду» сегодня предстоит большая ночь на «Бернабеу». Во время таких матчей болельщики клуба не подводят, «Мадрид» поделился видео в своих социальных сетях, обратившись к болельщикам с просьбой поддержать их и помочь обеспечить выход в полуфинал.
В видео содержатся отрывки из первого матча с «Челси» и ответного с «ПСЖ», в обоих встречах Карим Бензема сумел оформить хет-трик.
В клипе также можно увидеть Эмилио Бутрагеньо, Карло Анчелотти и Каземиро, подчёркивающих сложность выхода в предпоследний этап турнира и обращающихся к болельщикам с просьбой о поддержке.
💜 ¡CONTAMOS CON VUESTRO APOYO, #RMFANS! 💜#UCL pic.twitter.com/QV8GTtwKJO— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2022
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