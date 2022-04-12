Названы 4 основных соперника Карима Бензема в борьбе за Золотой Мяч

Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Кевин Де Брюйне и Садио Мане — главные конкуренты Карима Бензема за «Золотой мяч» 2022 года, сообщает L’Equipe.

Все эти игроки все еще борются за победу в Лиге чемпионов, поэтому исход соревнования может сильно повлиять на их шансы на получение самой престижной индивидуальной награды.

По мнению букмекеров, Карим Бензема в настоящее время имеет наилучшие шансы на получение Золотого мяча — во многом благодаря его знаменитым хет-трикам против «Пари Сен-Жермен» и «Челси» в Лиге чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года состоится в октябре. На этот раз награду получит лучший игрок сезона 2021/22.