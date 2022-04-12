Два исторических напоминания «Мадриду»

Любой болельщик «Мадрида» согласился бы на счет 3-1 в свою пользу на «Стэмфорд Бридж», который приближает его команду к полуфиналу Лиги Чемпионов 2021/22. И даже был бы согласен на меньшее преимущество. Правда в том, что команда Карло Анчелотти практически держит в своих руках билет в предпоследний раунд континентального турнира, но история напоминает Королевскому клубу о двух неприятных случаях, двух противостояниях, которые были проиграны на «Бернабеу» после победы в первых матчах на выезде.

Первая неудача произошла в уже далеком сезоне 1994/95, блестящем в целом, но омраченным европейским разгромом, который до сих пор помнят на «Бернабеу». Под руководством Хорхе Вальдано и с усилением в виде таких важных игроков, как Лаудруп, Редондо и Кике, «Мадрид» завладел преимуществом в Ла Лиге, вернув себе титул после четырех лет доминирования «Барсы». Это был сезон знаменитой победы 5-0 над «Барселоной» на «Бернабеу» и великой ночи Саморано.

Команда была фаворитом в Кубке УЕФА, пройдя в первом раунде португальский «Спортинг», в котором Фигу уже был звездным игроком, а во втором – московское «Динамо». Казалось, что третий раунд будет самым легким, так как соперником был скромный датский «Оденсе», которого «сливочные» обыграли в первом матче (3-2). Однако в ответной игре датчане преподнесли сюрприз очень вялому и уверенному в себе «Мадриду» в виде голов Педерсена и Бисгаарда (90-я минута) и оставили «Бернабеу» в недоумении, а Королевский клуб – без возможности выиграть титул в турнире, в котором он был явным фаворитом. «Парма», выбившая в следующем раунде «Оденсе», в итоге взяла трофей.

Чтобы найти еще один матч, о котором «Мадрид» должен помнить, мысленно готовясь к ответной встрече с «Челси», не нужно идти так далеко. Это произошло в сезоне 2018/19, а в качестве главного героя на этот раз выступила другая команда с севера Европы – нидерландский «Аякс». «Мадрид», выигравший три Лиги Чемпионов подряд, но потерявший Криштиану, навязал свое превосходство на «Йохан Кройфф Арена» (2-1), в матче, который оказался сложнее, чем может показаться, глядя на результат. После матча произошел знаменитый инцидент с Рамосом: капитан умышленно получил желтую карточку, чтобы отбыть дисквалификацию в ответной встрече и подойти «чистым» к теоретическому четвертьфиналу. Однако «сливочные» остались без 1/4 – «Аякс» разгромил «Мадрид» на «Бернабеу» (1-4). В том матче пострадали многие из игроков, которые сыграют с «Челси» во вторник: Куртуа, Карвахаль, Начо, Кроос, Модрич, Бензема, Винисиус...

Во всех остальных противостояниях «Мадрид» выходил победителем, выиграв первый матч в гостях, хотя есть еще одно противостояние, о котором «сливочные» должны помнить перед выходом на поле во вторник. В сезоне 2017/18, на пути к Десимотерсере, победа 3-0 в Турине над «Ювентусом», казалось, обеспечила «Мадриду» место в полуфинале. Однако «Мадрид», снова без Рамоса, позволил «Юве» отыграть отставание в три мяча на глазах у ошеломленного «Бернабеу». Пенальти Бенатиа на Лукасе Васкесе на последней минуте позволил Криштиану вывести свою команду в следующий раунд, хотя та ночь вполне могла обернуться трагедией на «Сантьяго Бернабеу».

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