«Челси» готовится к ответному матчу с «Реалом» за закрытыми дверями

Томас Тухель не хочет давать никаких подсказок о своем плане на игру, которая должна состояться во завтра на «Сантьяго Бернабеу». После оглушительной выездной победы над «Саутгемптоном» со счетом 6-0 «Челси» погрузился в работу, закрывшись от всех, и отправится в Мадрид только для того, чтобы сыграть в ответной встрече. Это решение нарушает традицию Лиги Чемпионов, согласно которой команда-гость проводит свою заключительную тренировку на стадионе соперника.

В связи с этим, предматчевая пресс-конференция Тухеля также прошла не на «Сантьяго Бернабеу», а в онлайн-формате. Немецкий тренер ответил на вопросы журналистов, находясь в Кобхэме, тренировочном городке «Челси», более чем в 20 километрах от Лондона.

Именно там «синие» в тайне готовят свою атаку на «Мадрид». У «Челси» есть два дня на разговоры и тренировки за закрытыми дверями, чтобы совершить камбэк: для этого им нужно показать свою лучшую версию в атаке, чтобы забить как минимум три гола.

Кроме того, «Челси» ждет решения по Сесару Аспиликуэте: капитан сдал положительный тест на коронавирус в прошлую пятницу и теперь ждет отрицательного результата, чтобы попасть в заявку на ответную встречу. И хотя физически Аспиликуэта здоров, диагноз поставлен ему совсем недавно, и поэтому Тухель уже готовится к тому, что ему, вероятно, придется формировать линию обороны, исходя из обстоятельств, с Тьяго Силвой в качестве лидера.

Уже точно, что ответный матч пропустит Ромелу Лукаку: бельгиец отсутствовал и на игре с «Саутгемптоном», однако это не является большой потерей для «Челси», учитывая наличие Кая Хаверца. Тимо Вернер, после двух голов в ворота «Саутгемптона», мог бы стать одним из партнеров Хаверца в атаке, но Тухель был странно строг к нему на послематчевой пресс-конференции и, похоже, не готов выпускать его в «старте».

Очевидно, состав «Челси» ждут изменения по сравнению с первым матчем. Помимо Маркоса Алонсо и Ковачича, Хаким Зиеш может снова сыграть важную роль на «Бернабеу», где три года назад он предстал перед миром в футболке «Аякса» и обыграл «Реал Мадрид» с удивительным счетом 4-1 в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Источник