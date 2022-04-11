«Мы счастливы зависеть от такого игрока»: Анчелотти назвал ключевого игрока «Мадрида» в матче с «Челси»

«Мы зависим от Бензема, мы не можем лгать — мы счастливы зависеть от такого игрока, как Карим Бензема», — заявил Карло Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал Мадрид» находится в 90 минутах от победы над «Челси» и выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Тем не менее, Анчелотти пока не считает это противостояние легкой прогулкой.

«Мы очень уважаем «Челси» и готовы пострадать завтра, чтобы выйти в следующий раунд», — сказал Анчелотти.

«Челси» знает, что будет сложно, но они постараются выйти в следующий раунд. Такие команды никогда не сдаются».

«Посмотрим, как они изменятся по сравнению с прошлой неделей. Мы должны быть готовы играть по-другому».

Как вы, возможно, знаете, «Реал Мадрид» ведет с общим счетом 3:1 перед ответным четвертьфинальным матчем на «Бенабеу».