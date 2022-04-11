Шимон Марчиняк будет судить ответный матч против «Челси»

Помогать Марчиняку будут его соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич на бровке, а также Срджан Йованович в качестве четвертого судьи. За VAR будут отвечать Томаш Квятковский и Бартош Франковски.

Марчиняк родился в польском городе Плоцк и работает на международной арене с 2011 года. Его назначение – хорошее предзнаменование для Королевского клуба: «сливочные» никогда не проигрывали в Лиге Чемпионов при его судействе, при этом 40-летний арбитр никогда не судил матчи с участием «Челси».

Первый раз поляк работал на матче «Реал Мадрид» в сезоне 2015/16, когда «сливочные» обыграли «Рому» со счетом 2:0, а в конце сезона выиграли 11-й кубок Лиги Чемпионов.

В последующих двух сезонах, когда «Реал Мадрид» также стал европейским чемпионом, Шимон Марчиняк дважды судил игры с участием «Мадрида»: в сезоне 2016/17 ничью 2:2 с дортмундской «Боруссией», и в 2017/18 еще одну ничью 1:1 с «Тоттенхэмом». Все эти матчи проходили на «Сантьяго Бернабеу», как и завтрашняя игра. Поляк судил и встречу в Молдове против «Шерифа» – тогда «сливочные» победили со счетом 3:0. Томаш Квятковски также был в тот день ответственен за VAR.

Однако «Мадрид» выиграл не все матчи с его судейством. В сезоне 2018/19 поляк отвечал за финал Суперкубка Европы, в котором «Атлетико» обыграл «сливочных» в дополнительное время. Кроме того, Марчиняк работал вместе с Квятковским один раз, когда оба отвечали за VAR. Это было в прошлом сезоне, во время поражения «Мадрида» от «Шахтера» со счетом 2:3.

У Шимона Марчиняка есть любопытная история. До того как стать арбитром, поляк был футболистом и выступал за свой родной клуб «Висла Плоцк». Сам арбитр не раз рассказывал о том времени, когда он был игроком, признавая, что он был «лидером, но, если честно, был немного сумасшедшим». Поэтому его первый контакт с судейской профессией произошел с другой стороны, еще когда он был игроком.

«Я не был согласен с решением судьи и сказал ему об этом совершенно некорректно. Я сказал ему, что он один из худших арбитров, которых я когда-либо видел в своей жизни. Он ответил: «Хорошо. Если ты думаешь, что это легкая работа, попробуй ее сделать», - объяснил Шимон в то время. Слова судьи произвели на него неизгладимое впечатление, и через две недели Марчиняк начал тренироваться, чтобы стать судьей.

Некоторое время он совмещал игру и судейство, пока не продвинулся по карьерной лестнице. Центр повышения квалификации судей УЕФА (CORE) выбрал его в качестве представителя Польши, и он работал с Дэвидом Эллереем, «самым важным» человеком в его карьере. Через 11 лет после того, как Шимон стал профессиональным судьей, поляк отсудил 33 матча Лиги Чемпионов и поддерживает тесные отношения с тем самым арбитром, который удалил его с поля и изменил его жизнь.

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