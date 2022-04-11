«Огромное спасибо»: кого и за что публично поблагодарил Зинедин Зидан

Зинедин Зидан записал видео, в котором поблагодарил французского стримера Камето за то, что он нарисовал пиксельный портрет Зидана на Reddit.

Рисунок действительно выглядит шикарно.

«Привет, Камель, это Зизу. Я хотел поздравить вас и ваше сообщество за всю работу, которую вы проделали. Огромная благодарность от меня. Желаю всем вам счастливого продолжения того, что вы делаете», — сказал Зидан в видео.