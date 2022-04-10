Как «Реал» выступит против «Челси»? Marca раскрывает планы Анчелотти

По информации Marca, Карло Анчелотти не планирует ротацию состава в матче Лиги чемпионов против «Челси», который состоится во вторник.

Он сыграет с тем же составом, что и на «Стэмфорд Бридж». Единственным исключением является то, что Начо будет стартовать центральным защитником, потому что Милитао дисквалифицирован.

Ожидается, что Менди, который пропустил игру с «Хетафе» из-за травмы, будет в хорошей форме.

Итак, вот как будет выглядеть состав согласно прогнозу Marca.