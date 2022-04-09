Анчелотти возвращает себе и своим игрокам чувство собственного достоинства

Усталый, но довольный. День начался со встречи рассвета в самолете после недели, проведенной на самоизоляции из-за ковида, и закончился в пять часов утра, в аэропорте Барахас, в хорошем расположении духа. Позади остался матч, в котором были голы, опасные столкновения и, самое главное, победа. Именно ради таких ночей он вернулся в «Реал Мадрид».

Он словно предчувствовал, что произойдет на «Стэмфорд Бридж». Карло Анчелотти знал, что он должен быть рядом со своей командой, и когда ему дали добро на поездку, матч как будто начался с того, что «Мадрид» уже вел в счете. Он чувствует, что его любят в раздевалке и уважают в клубе, несмотря на то что было сказано несколько дней назад.

Анчелотти живет «Мадридом», и когда он возглавил команду во второй раз, для него не было ничего нового. Он взял на себя ответственность за игроков и за все, что влечет за собой работа тренера такой команды, как «Реал Мадрид». И он был так счастлив. Он вернулся, потому что много лет назад оставил свою работу незаконченной, и потому что «Сантьяго Бернабеу» – «это лучшее место из возможных».

«Ты должен быть в Лондоне, живым или мертвым, но ты должен быть с командой», – повторял он своему окружению в те дни, когда его присутствие в команде ограничивалось передачей распоряжений тренерскому штабу и общением с игроками через zoom. Анчелотти не понимал, как можно оказать необходимую поддержку команде, пока не получил «добро» на поездку в Лондон (Королевский клуб дал карт-бланш только после того, как итальянец получил отрицательный результат ПЦР-теста).

После победы Анчелотти сохранял спокойствие. Он был спокоен и в матче с «ПСЖ» до тех пор, пока судья не дал финальный свисток, и он всегда будет таким, пока мяч в игре. Он футбольный человек, у него были взлеты и падения, в виде потери Кубка Европы, отсюда его сдержанность и осторожность.

Но его предусмотрительность не означает, что он не радовался и не наслаждался победой: он сделал это ради своего чувства собственного достоинства и своих игроков. Он принимает критику, но его ранит неуважение, а «Реал Мадрид» в последние недели пережил немало критики. Он лучше всех знает своих игроков, физическое и душевное состояние каждого из них. Например, Вальверде начинал в «старте» первые 10 матчей сезона, однако травма в Барселоне привела к тому, что он потерял свое место. Несмотря на это, уругваец всегда доверял своему тренеру, и теперь, кажется, он наконец-то нашел свое место на той неопределенной позиции игрока, который отвечает за все на правом фланге.

Победа над «Челси» не изменит Анчелотти. Ни раньше, ни сейчас он не является лучшим тренером. Он футбольный человек, чей максимум – работать на клуб и для клуба, защищать своих игроков и приводить болельщиков на Сибелес. Такие триумфы, как на «Стэмфорд Бридж», делают его счастливым, очень счастливым.

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