Карло Анчелотти: «Это важная игра в Ла Лиге, нам нужно продолжать побеждать»

Главный тренер «Мадрида» ответил на вопросы прессы перед завтрашним матчем с «Хетафе», рассказал о готовности своих футболистов и о том, как они восстановились после игры в Лиге Чемпионов, и оценил результаты команды на данный момент сезона.

О восстановлении

«Футболисты продолжают восстанавливаться. Полностью пока это сделать не удалось, но у нас есть день, чтобы отдохнуть и выставить наилучший состав на матч с «Хетафе». Это важная игра в Ла Лиге, нам нужно продолжать побеждать. Очевидно, мы должны сыграть хорошо и получить три очка».

О Кариме Бензема

«У Бензема уже долгая карьера, но он продолжает расти. С годами его характер, лидерские качества на поле и за его пределами стали только лучше. Он всегда был хорош, но сейчас стал больше выделяться, он определяющий игрок для команды, потому что больше стал проявлять характер и лидерские качества».

О состоянии Менди, Азара и Йовича

«Менди сегодня не тренировался, он устал, поэтому мы приняли решение, что ему будет лучше позаниматься по индивидуальной программе в зале и в бассейне сегодня. Травмы у него нет, завтра мы оценим его готовность к матчу. У Йовича до сих пор есть проблемы с лодыжкой, но все остальные здоровы. Азар после операции восстанавливается индивидуально».

О роли Дани Себальоса

«Он не получил того количества игрового времени, которого заслуживал, с учетом его работы на тренировках. Дани один из немногих игроков, которому я дал меньше заслуженного времени. Я верю в него, он настоящий профессионал. Мне жаль, что я не мог выпускать его чаще. В ближайших матчах я это компенсирую».

О физической форме команды

«Я не слушаю, что говорят вокруг, только смотрю на статистику и тренировки. Я никогда не замечал ничего такого, что вызывало бы у меня беспокойство в плане физической формы. Работа медицинского штаба была превосходной. А то, что говорят вокруг – это говорят люди, не знающие статистики, которую знаю я, тренерский и медицинский штабы».

О переключении с матчей Лиги Чемпионов на Ла Лигу

«Помимо физической формы, которую я думаю, что мы восстановим, есть еще психологический аспект. Если тебе ничего не нужно говорить, чтобы подготовиться к матчу в психологическом плане, как это было с «Челси», нужно только сосредоточиться на стратегии – тут нужно давить чуть больше, чтобы футболисты были сосредоточены и мотивированы, что необходимо для таких матчей. «Хетафе» обыграл нас в январе. Мы обязаны проявлять к сопернику заслуженное уважение».

О сравнении Бензема с другими нападающими

«Сложно сравнивать футболистов из разных эпох. Все они великие нападающие. Если сравнивать Карма с Ван Бастеном, то это комплимент, как одному, так и другому».

Об оценках

«Я не ставлю себе оценок. Я стараюсь делать мою работу наилучшим образом. Этот клуб меня очень мотивирует работать на максимуме, а дальше нужно дождаться финала сезона, чтобы посмотреть, сможем ли мы завоевать трофеи».

О результатах команды

«Эта команда сделала все, что могла на данный момент. Могли ли мы сделать больше? Не знаю. Можно ли делать лучше? Думаю, что да. Но команда добивается результата, мы имеем преимущество в Ла Лиге, в концовке сезона у нас хорошие позиции. Мы испекли торт, теперь нам нужно покрыть его глазурью».

Об американских горках при работе тренером «Мадрида»

«Мне повезло сохранять баланс и спокойствие. Я вообще везунчик. Я заболел ковидом в хороший момент, когда смог изолироваться дома и никого не слушать. Я привык к этому. Тренер выделяется только тогда, когда команда проигрывает».

«Тренер может хорошо спланировать матч или плохо. Вина за плохой результат лежит на тренере, но иногда и на игроках. Но если ты тренер «Мадрида», то нужно быть особенно тщательным. Для тренера «Реал Мадрид» – лучшее место в мире, но нужно уметь принимать критику. У меня с этим нет проблем. В конце сезона клуб оценит мою работу и примет решение. Я пользуюсь моментом и наслаждаюсь этой атмосферой ежедневно».

О Гарете Бэйле

«Гарет в порядке, в хорошей форме. Он показал это в матчах с Уэльсом и хочет показать здесь. Гарет готов играть. Он уверен в себе и хочет завершить свой этап в «Мадриде» красиво. У него действительно были проблемы в последнее время, он не играл. Но Гарет вошел в историю «Мадрида», благодаря своим матчам, голам и победам».

О том, что присутствие Вальверде меняет манеру игры

«Наша система основывается на характеристиках футболистов. Можно считать, что Вальверде играл, как вингер, но он действовал более позиционно. Система остается неизменной, очень сложно изменить центр поля. Для нашей команды трое полузащитников в центре особенно важны. Нужно также учитывать, что такой игрок, как Винисиус, предпочитает действовать на фланге, а при схеме 4-4-2 у него больше оборонительных задач».

О дополнительной энергии в центре поля

«В равных матчах физическая форма и энергия в центре поля очень помогают. Техническое мастерство Модрича и Крооса и энергия с мячом были ключевыми факторами в матче с «Челси». Их действия с мячом были очень удачными, нам также удалось находить пространство между линиями. Многие отмечают Вальверде, и я с этим согласен, его свежесть помогла другим показывать более качественную игру с мячом».

Может ли Бензема навредить появление Мбаппе или Холанда в «Мадриде»

«Учитывая возраст Бензема и то, что с каждым разом он все лучше, то, кто является его товарищем по команде, не имеет значения. Кем бы ни был напарник Карма в атаке, Карим останется Каримом – одним из самых значимых игроков этого клуба».

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