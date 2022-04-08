Анчелотти сообщает новости о физической форме Азара и еще 3 игроков

«Менди не травмирован, он просто устал. Он тренировался в бассейне. Мы будем оценивать его состояние перед завтрашней игрой», — сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции в пятницу.
«Лука Йович все еще страдает от этой проблемы с лодыжкой.
«Эден Азар все еще восстанавливается. Он много работает и тренируется индивидуально.
«Гарет Бэйл в порядке и готов играть. Он хочет покинуть клуб красиво. Он часть истории этого клуба».
«Игроки все еще восстанавливаются после нашей игры с «Челси». Завтра очень важный матч, и мы хотим победить», — добавил Анчелотти.
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