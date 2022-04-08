Бензема как никогда близок к Золотому Мячу

Блестящее выступление Карима Бензема в Лиге Чемпионов все больше приближает его у Золотому Мячу, который будет вручен в конце сезона. Два хет-трика в ворота «ПСЖ» и «Челси» доказывают, что Карим заслуженно среди лучших. Для многих он уже заслужил награду в прошлом году, но в итоге стал четвертым в гонке – его опередили Жоржиньо, Левандовски и Месси.

Недавно для того, чтобы избежать противоречий, организаторы премии Золотой Мяч France Football приняли решение изменить правила голосования. Теперь будут оцениваться достижения не за календарный год, а за игровой сезон, голосовать будут только 100 лучших корреспондентов, оценивать будут индивидуальные достижения, а не командные, будет учитываться мнение бывших игроков с мировыми именем, как, например, Дидье Дрогба.

Большинство этих изменений на пользу Кариму Бензема. Например, сокращение числа избирателей до стран, считающихся футбольной элитой, повышает качество голосования. Больше не будет корреспондентов из зарубежных стран, не имеющих веса в футболе, которые чуть ли не по указу голосуют за Месси и Криштиану, возможно, из-за незнания остальных кандидатов.

Кроме того, будет важен индивидуальный вклад Карима, вне зависимости от того, выиграет ли «Мадрид» Лигу Чемпионов или нет, если Карим демонстрирует выдающиеся результаты на индивидуальном уровне, его следует рассматривать в равной степени.

France Football уточнил, что Чемпионат Мира по футболу в Катаре не будет учитываться при оценке достижений за 2022 год, поэтому Золотой мяч в этом сезоне разыгрывается в основном за роль, которую футболисты могут играть в Лиге Чемпионов и национальных чемпионатах. А при вручении награды за 2023 год уже будут учитывать результаты на Мундиале.

Последнее время Карима Бензема принято хвалить. И легенды, как Самуэль Это’O, и тренеры соперников, как Томас Тухель, воздают ему должное. Как раз в тот момент, когда Криштиану и Месси уходят с пьедестала, все ждут новых претендентов на индивидуальные награды: Мбаппе, Холанда и, конечно, Карима, который выделяется, как никогда. Новые правила голосования за Золотой Мяч могут помочь ему стать первым.

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